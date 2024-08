Santa Clara x Porto: onde assistir, escalações, arbitragem

Após vencer o Gil Vicente por 3 a 0 na estreia do Campeonato Português, o Porto volta a campo nesta sexta-feira (16/8) abrindo a segunda rodada do Campeonato Português. O duelo será nos Açores, contra o Santa Clara, no Estádio São Miguel, em Ponta Delgada. Será confronto duro para os portistas. Afinal, a equipe açoriana fez 4 a 1 no Estoril e, pelo saldo, lidera a competição. Este jogo tem fato curioso: será as 16h de Portugal (13h de Brasília), muito mais cedo do que o normal, a pedido do Porto. Afinal, a delegação não conseguiu hotel por dois dias na Ilha dos Açores, por causa da temporada de férias. Assim, a partida acabará a tempo de a delegação pegar um voo da ilha portuguesa até o continente.

Onde assistir

Os canais ESPN4 e Disney+ (novo nome do Star+) transmitem a partir das 13h (de Brasília).

Como estão Santa Clara e Porto

O técnico do Santa Clara, Vasco Matos, segue sem o principal atacante, Bruno (que brilhou na campanha do acesso na temporada passada). Mas como Safira mandou bem, inclusive fazendo gol diante do Estoril, parece que a ausência do titular não será tão sentida. Assim, a escalação será a mesma da rodada de estreia.

Já no Porto, a ausência será Francisco Conceição, machucado. O treinador Vitor Bruno tambpem não poderá contar mais com Evanilson, pois ele foi para o Bournemouth por R$ 282 milhões. Assim, Danny Namaso comandará o ataque. Porém, o Porto corre atrás de um substituito à altura e Vitor Roque (do Barcelona) é o nome da vez.

SANTA CLARA X PORTO

2ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: 16/8/2024, 13h (de Brasília)

Local: Estádio São Miguel, Ponta Delgada (POR)

SANTA CLARA: Gabriel; Lima, Frederico Venancio, Adriano e Silva; Lucas Soares, Pedro Ferreira, Adriano, MT e Araujo; Vinicius, Alisson Safira e Gabriel Silva. Técnico: Vasco Matos

PORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes, Ze Pedro, Otavio e Galeno; Eustaquio e Varela; Gonçalo Borges, Nico Gonzalez e Pajuelo; Namaso. Técnico: Vitor bruno

Árbitro: Fábio Veríssimo

