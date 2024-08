São Paulo se torna ‘cascudo’ para seguir vivo na Libertadores e na temporada

O São Paulo se tornou um time ”cascudo”. Assim que alguns dos líderes do elenco enxergam a equipe neste momento da temporada. Após o empate sem gols contra o Nacional-URU, nesta quinta-feira (15), em Montevidéu, pela Libertadores, a experiência do plantel Tricolor pesou para que a equipe conseguisse sair do Uruguai com um empate sem gols.

É verdade que o São Paulo não fez um de seus jogos mais brilhantes. Contudo, o empate sem gols em Montevidéu vem sendo bem visto pelo plantel, que agora pode decidir no Morumbis. Algo semelhante aconteceu na Copa do Brasil, quando o Tricolor venceu o Goiás por 2 a 0 em casa e depois foi a Goiânia apenas com o regulamento embaixo do braço. Isso se deve muito a um time cascudo, de acordo com Lucas Moura.

“Temos criado cada vez mais essa casca, essa mentalidade. Ter jogadores experientes ajuda bastante. É importante nessa fase da temporada. Contra o Goiás fizemos o resultado em casa, fora seguramos o resultado. Agora foi ao contrário, conseguimos o empate fora. É fazer valer a força da nossa torcida, temos feito bons jogos em casa. É nos preparar bem, não vai ser fácil, mas temos totais condições de conseguir o resultado”.

Realmente, o São Paulo tem um time experiente. Além de atletas com longa experiência internacional como Rafinha (39 anos), Luiz Gustavo (37) e Lucas Moura (32), o Tricolor conta com outros com bagagem na Libertadores como Calleri (30) e Arboleda (32). Estes atletas, unido à juventude dos outros atletas, tornam a equipe com o equilíbrio perfeito.

Arboleda vê São Paulo com grandes chances de título em 2024

Esse equilíbrio vem mantendo o São Paulo vivo em três competições. Além de estar nas quartas da Copa do Brasil, o Soberano está a uma vitória das quartas da Libertadores e no G-6 do Brasileirão. Para Arboleda, o Tricolor tem chances de brigar por uma competição eliminatória, assim como foi no ano passado.

“O time hoje em dia se vê mais forte, mais concentrado. Acho que como falei também é o trabalho do treinador, a confiança que passa para nós. Pode ter certeza que vamos brigar por um titulo, por que não? Estamos em três competições. Queremos ir o mais longe possível. Por isso vamos ter a mesma concentração e pegada nos próximos jogos”, falou o zagueiro.

Antes de voltar a pensar no Nacional, pela Libertadores, o Tricolor encara o Palmeiras em duelo decisivo no Campeonato Brasileiro. Uma vitória diante de um rival direto pode colocar a equipe ainda mais próximo da liderança da competição.

