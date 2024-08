Betis anuncia a contratação por empréstimo de Natan, do Napoli

Natan é o novo reforço do Real Betis para a temporada 2024/25 - (crédito: - Foto: Divulgação / Real Betis)

O Betis anunciou a contratação do zagueiro brasileiro Natan, de 23 anos, por empréstimo de uma temporada. Assim, o atleta, que pertence ao Napoli e atuou por Flamengo e Red Bull Bragantino no Brasil, chega ao futebol espanhol para 2024/25. O defensor assinou um contrato, que prevê a opção de compra ao final do vínculo.

Cabe destacar que o jogador tem contrato com o clube italiano até 2028 e teve pouco espaço em sua primeira temporada pelo Napoli. Ao todo, foram 21 partidas, sendo 17 delas como titular e uma assistência.

Revelado nas divisões de base do Flamengo, Natan se destacou entre 2020 e 2021, com 18 jogos e um gol. Em seguida, chegou ao Massa Bruta, por empréstimo, mas logo acertou por R$ 22 milhões em outubro de 2021. Na última temporada, chegou ao clube italiano por cerca de 10 milhões de euros.

Em meio às saídas do lateral Abner (Lyon), e dos atacantes Luiz Henrique (Botafogo) e Willian José (Spartak Moscou), o zagueiro será o único brasileiro do elenco do Betis para a temporada 2024/25.

???? OFICIAL | Natan, nuevo jugador del Real Betis Balompié ???????? ¡Bienvenido, @natansouza0404! ???????????? ? https://t.co/cQiUtPDxRS pic.twitter.com/GPMnRmNsku — Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) August 15, 2024

Por fim, o clube espanhol estreou pela La Liga nesta quinta-feira (15), diante do Girona, no Benito Villamarín, e ficou no empate por 1 a 1.

