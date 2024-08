Corinthians segue no mercado, mas muda estratégia por contratações

O Corinthians é um dos clubes que mais se movimentou nesta janela de transferência. Afinal, sete nomes já chegaram no Parque São Jorge, contando com o centroavante Hernández, bem encaminhado. Contudo, o Timão segue de olho no mercado, mas, desta vez, vai mudar a estratégia. Vendo o plantel bem reformulado, a diretoria agora vai ficar de olho apenas em ”oportunidades”.

A chegada dos reforços aumentou internamente a expectativa em torno de um bom desempenho não só para escapar da zona desconfortável que está no Campeonato Brasileiro, mas também de chegar longe nos torneios eliminatórios. Até aqui, o Timão contratou: André Ramalho, Alex Santana, Charles, Talles Magno, Hugo Souza, José Martínez e Héctor Hernández. Os dois últimos ainda não foram anunciados.

Diretoria e comissão técnica entendem que precisam de um lateral-esquerdo e de outro atacante com características de velocidade e beirada. Contudo, após se reforçar bem, o Corinthians deve começar a ficar de olho em oportunidades de mercado. Dois bons exemplos ficam por conta do zagueiro André Ramalho e do centroavante Héctor Hernández, que chegaram ao Parque São Jorge sem custos.

A chegada de mais reforços depende mais de uma oportunidade de negócio do que da necessidade apontada por Ramón Díaz. Assim, o jogador chegaria para preencher uma lacuna, que se encaixe no perfil, mas que não demande tanto custo.

O Timão investiu pouco mais de R$ 43 milhões em sete jogadores nesta janela. A janela de transferências no Brasil fica aberta até 2 de setembro. Até lá, nas próximas duas semanas, o Corinthians seguirá observando e mapeando o mercado atrás de ”oportunidades”.

