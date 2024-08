Lateral do Cruzeiro faz promessa para jogo de volta contra o Boca

O Cruzeiro perdeu para o Boca Juniors por 1 a 0, na Bombonera, em partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Insatisfeito com o resultado, o lateral-direito William fez uma promessa para o jogo de volta.

“Podíamos ter desempenhado melhor. No segundo tempo, começamos um pouco abaixo do nosso padrão habitual. Isso já aconteceu antes, e precisamos corrigir. Mas vamos trabalhar para isso. Tenho certeza de que essa partida será uma grande lição para nós”, afirmou William.

Afinal, Cruzeiro enfrentará o Boca Juniors novamente na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. A Raposa precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar.

“Sabemos da qualidade do nosso elenco e do potencial de melhora. Com o apoio da nossa torcida, acredito que podemos reverter o resultado. Tenho certeza de que o Mineirão estará tão vibrante quanto a Bombonera estava hoje. Vamos fazer uma partida muito melhor e buscar a classificação”, completou William.

Antes do confronto contra o Boca Juniors, no entanto, o Cruzeiro enfrentará o Vitória, na Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. A partida, afinal, será na próxima segunda-feira (19), às 20h (de Brasília).

