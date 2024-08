Gerson tranquiliza sobre lesão, mas alerta para dificuldades no trabalho do Flamengo

O torcedor do Flamengo ultimamente tem sentido calafrios com a palavra lesão. Depois de perder dois titulares pelo restante da temporada, o Rubro-Negro sofreu com outras baixas durante a vitória sobre o Bolívar e ainda se assustou com a situação de Gerson, que deixou o Maracanã mancando bastante. O caso do meia, no entanto, não preocupa e está relacionado à maratona de jogos do clube – único do G4 vivo em três competições.

A imagem de Gerson mancando ao deixar o Maracanã trouxe ainda mais preocupação ao torcedor do Flamengo, que terminou o jogo apreensivo com os casos de Pedro e Gabigol. Contudo, o próprio capitão fez questão de tranquilizar os rubro-negros e esclarecer que sentiu cãibras após uma pancada no joelho.

“Eu tomei uma pancada no joelho, estava me incomodando um pouco. No final, fui esticar a perna para tentar uma jogada e senti cãibra forte. Mas como falei, tem que descansar. Hoje é quinta? Descansar dois dias e domingo já tem jogo. Domingo tem que estar preparado para guerra de novo”, disse Gerson.

Maratona de jogos

A questão física nunca deixou de ser uma pauta crítica no Flamengo, mas se tornou ainda mais alarmante nos últimos dias. Isso porque além de perder dois titulares pelo restante da temporada, o clube ainda sofreu com mais duas baixas cruciais nesta quinta-feira (15) e tem uma série de jogadores atuando no limite.

O excesso de problemas trouxe questionamentos sobre o trabalho desenvolvido internamente no Flamengo. Porém, segundo Gerson, jogadores e comissão técnica trabalham no limite para oferecer o mínimo de recuperação necessária em meio à maratona descomunal de jogos no calendário.

“Tem que chegar no clube e fazer o que é passado para gente. A gente faz gelo, faz tudo que nos pedem, mas muitas vezes não dá para ir para campo. Então, muitas vezes, a gente trabalha vendo vídeos. O treinamento nem sempre é no campo. Domingo já tem jogo de novo. A gente chega em casa às vezes uma, duas horas da manhã… domingo tem jogo. Essa sequência complicada, a gente acaba perdendo companheiros. Mas fazer o que? A gente tem que jogar”, alertou.

Gerson na temporada

O camisa 8 da Gávea conquistou – merecidamente – o status de capitão do Flamengo na ‘Era Tite’. O prestígio, contudo, significa que Gerson se tornou um dos pilares da equipe e, consequentemente, um dos atletas com mais minutagem no elenco.

Gerson atuou em 36 jogos na temporada, considerando apenas as competições oficiais da equipe em 2024. Pela Libertadores, por exemplo, o capitão disputou cinco das sete partidas até o momento. Além disso, esteve em campo nas 21 rodadas do Flamengo no Campeonato Brasileiro – ou seja, 100% de participação.

Números em 2024

Jogos: 36 – Minutagem: 2.735 – Gols: 2 – Assistências: 6

