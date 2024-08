Abel encara ‘algoz’ em duelo direto no Brasileiro, mas com cabeça na Libertadores

A pressão em cima do Palmeiras não poderia ser maior para os próximos dias. A derrota para o Botafogo por 2 a 1, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, pesou ainda mais no clima que já é complicado, desde a eliminação na Copa do Brasil. O duelo contra o Glorioso, assim, se tornou prioridade dentro do Alviverde. Contudo, antes de pensar no seu principal objetivo no ano, Abel Ferreira terá pela frente seu maior ”algoz” desde que chegou ao Verdão.

Neste domingo (18), o Palmeiras tem pela frente o São Paulo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Desde que Abel assumiu a equipe alviverde, ninguém conseguiu incomodá-lo mais do que o time do Morumbi. Além disso, o Choque-Rei deste final de semana tem um peso muito grande, visando o restante do Campeonato Brasileiro.

Afinal, além da rivalidade que cerca os dois clubes e que aumentou nos últimos anos, a partida também é direta pelas primeiras posições da competição. Palmeiras e São Paulo estão empatados com a mesma pontuação, mas o Verdão leva a vantagem no saldo de gols.

Sob comando do Verdão, o técnico português enfrentou o São Paulo em 23 oportunidades, com um histórico bem equilibrado: são sete vitórias, sete derrotas e nove empates. Qualquer outro embate pressionaria Abel Ferreira a poupar seus titulares. Contudo, a rivalidade do clássico faz com que o treinador repense sua estratégia.

A vitória em cima de um rival direto também é de suma importância, já que uma eliminação na Libertadores deixaria o Verdão com apenas o Brasileiro para disputar na temporada. Assim, cresce a pressão pelos três pontos.

Choque-Rei com reservas?

Contudo, apesar da importância do Choque-Rei, o técnico Abel Ferreira deve fazer mudanças no time titular. Além do desgaste físico, o Verdão tem lidado com lesões. Zé Rafael, Felipe Anderson e Estêvão são potenciais titulares, mas ficaram no banco contra o Botafogo, pois estavam voltando de problemas físicos.

Assim, fica a dúvida se Abel colocará este trio para ganhar ritmo de jogo no clássico, ou vai preservá-los junto com os outros titulares para o jogo contra o Botafogo. Abel Ferreira ainda não sabe quem irá escalar no fim de semana, mas deve esboçar a equipe principal nesta sexta-feira (16), quando se inicia a preparação para o clássico.

Contudo, o São Paulo também pode ter mudanças. O rival também está envolvido na Libertadores e precisa vencer o Nacional-URU para avançar de fase. Assim, o Tricolor também pode ter mudanças significativas no Choque-Rei.

Calendário cruel prejudica planos de Abel

Já virou padrão ouvir Abel Ferreira reclamar do calendário do futebol brasileiro. Mas as partidas do Verdão vem sendo bem duras. Com sete jogos no mês de agosto, o Palmeiras vem em uma sequência complicada, que já rendeu a eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo, nas oitavas de final e que pode render outra queda, desta vez, na Libertadores.

Neste meio tempo, o treinador perdeu Piquerez e Bruno Rodrigues, que passaram por cirurgias que devem tirá-los do restante da temporada. Além disso, Mayke lida com dores na panturrilha, e Dudu está realizando um cronograma à parte para retomar sua melhor condição física.

A verdade é que a temporada do Palmeiras está por um fio, e tudo pode se resumir na próxima semana. Uma vitória no clássico e uma classificação na Libertadores voltam trazer a paz que o Alviverde convive nos últimos anos. Contudo, dois resultados negativos podem criar um clima que não se via há muito tempo na Academia de Futebol.

