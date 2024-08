Espaço no Allianz Parque oferece estúdio de tatuagem durante Choque-Rei

Durante o clássico entre Palmeiras e São Paulo, que acontece no domingo (18), às 16h, o Camarote FanZone, da Soccer Hospitality, empresa que conta com espaços premium nos principais estádios do Brasil, proporcionará uma experiência única para os torcedores palmeirenses. Afinal, o local contará com um estúdio de tatuagem exclusivo, oferecendo o serviço aos interessados com valores a partir de R$ 200,00.

“A ideia de incluir estúdios de tatuagem nos camarotes surgiu em 2022, para aproveitar a euforia dos torcedores e permitir que eles eternizassem suas experiências. Atualmente, oferecemos esse serviço em três dos nossos espaços: o FanZone, no Allianz Parque, o FielZone, na Neo Química Arena, e o FireZone, no Nilton Santos. Os torcedores adoram e sempre vemos trabalhos incríveis”, afirma Leo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

Assim, para o clássico, a operação começa às 12h. Aliás, além do estúdio de tatuagem, o FanZone oferece serviços de open bar, open food, barbearia e uma vista privilegiada do campo. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 900,00 e podem ser adquiridos no site www.camarotefanzone.com.br.

Tatuador quer torcedores no Allianz Parque vivendo a emoção do clássico

Luciano Sabbadim, proprietário do estúdio presente no espaço, acredita que a emoção dos jogos de futebol incentiva os torcedores a tatuarem. “É comum que os fãs escolham tatuagens do distintivo do clube, de jogadores ou datas especiais. Essas experiências únicas são grandes motivadores. Já tive o privilégio de tatuar pais e filhos juntos, ou pessoas que nunca tinham feito trabalhos antes”, comenta o profissional.

Sabbadim também destaca que eventos especiais, como shows de grandes artistas e jogos decisivos, favorecem a procura pelo seu trabalho. “O Choque-Rei, sendo um clássico contra um grande rival, traz uma carga emocional intensa. Esperamos uma grande demanda pelo nosso serviço”, finaliza Luciano.

