Fortaleza é o terceiro melhor time do mundo no mês de julho segundo IFFHS

Julho foi quase perfeito para o Fortaleza, afinal, em sete partidas, o time teve cinco vitórias, um empate e uma derrota. Com esses números, aliás, o Leão do Pici ocupou a terceira posição no ranking mundial de clubes da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) do mês. Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, enalteceu o feito.

“Ficamos muito honrados em receber essa notícia de pontuação de destaque a nível global, através de um órgão que acompanha o futebol mundial como um todo, com parâmetros e critérios. Isso é fruto de vários anos de trabalho, de performance em competições nacionais e internacionais e devemos isso à constância do que a gente vem fazendo aqui, entre comissão técnica, jogadores, diretoria e o torcedor chegando junto”, disse Marcelo Paz.

“Acho que é uma marca que o futebol cearense, nordestino e brasileiro tem que se orgulhar, sobre o fato de o Fortaleza, nesse mês de julho, estar em 3º lugar do mundo em performance na IFFHS”, completou.

Em resumo, na lista, o Fortaleza está atrás apenas do Steaua Bucure?ti, da Romênia, e do Slovan Bratislava, da Eslováquia. Já no ranking da temporada, o Leão do Pici ocupa a 13ª posição. Aliás, é a segunda equipe da América do Sul mais bem posicionada, atrás apenas do Palmeiras, oitavo colocado.

Como funciona o ranking

Atualizado mensalmente, o ranking da IFFHS ordena as equipes com base em pontuação estabelecida ao levar em consideração competições internacionais e nacionais. Assim, com pontuações a cada partida, conforme o resultado e o nível de competitividade do torneio em disputa.

