Cruzeiro emite nota de repúdio contra gestos racistas de argentinos na Bombonera

O Cruzeiro emitiu uma nota de repúdio aos gestos e termos racistas proferidos por torcedores do Boca Juniors durante a ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O posicionamento do clube mineiro ocorreu através das redes sociais na manhã desta sexta-feira (16). A Raposa acabou derrotada pelos argentinos em partida disputada na noite da última quinta-feira, na Bombonera, em Buenos Aires.

Além de condenar os gestos dos argentinos, o Cruzeiro cobrou ações efetivas por parte de entidades envolvidas. O Botafogo, por exemplo, puniu um torcedor de acessar o Nilton Santos após atos racistas contra palmeirenses em jogo da Libertadores.

“O Cruzeiro condena os gestos e termos racistas de torcedores do Boca Juniors proferidos aos torcedores cruzeirenses, durante o jogo das oitavas de final da Sudamericana. Precisamos dar um basta a este movimento criminoso com ações efetivas dentro e fora dos estádios. Racismo é crime e uma luta de todos”, dizia a nota do Cruzeiro.

O que aconteceu

Torcedores do Cruzeiro filmaram um argentino fazendo gestos em alusão a um “macaco” em direção ao setor visitante – onde estavam os brasileiros. O caso ocorreu durante a vitória do Boca Juniors, por 1 a 0, pela partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

Como de praxe, torcedor argentino do Boca Jrs fazendo gesto racista para a torcida do @Cruzeiro. E claro que a @CONMEBOL ficará calada! pic.twitter.com/9zSbM4FrUP — @CRUZOEIRO (@cruzoeiro) August 16, 2024

Cruzeiro na Copa Sul-Americana

O jogo da volta entre as equipes está marcado para próxima quarta-feira (22), às 21h30, no Mineirão. Com a derrota por 1 a 0, o Cruzeiro tem a obrigação de vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final no tempo regulamentar. Se a Raposa repetir a diferença no placar do jogo em Buenos Aires, a decisão será nos pênaltis.

