Göztepe anuncia a contratação de Juan, ex-São Paulo

O Göztepe, da Turquia, anunciou nesta sexta-feira (16) a contratação do atacante Juan, ex-São Paulo. O jogador de 22 anos tinha contrato até o fim de 2024 e foi negociado com o Southampton, da Inglaterra. Contudo, ele jogará emprestado ao clube turco por uma temporada.

Pela liberação, o São Paulo recebeu uma compensação financeira de 900 mil euros (R$ 5,4 milhões). Há ainda uma bonificação de mais valia engatilhada. Juan acabou emprestado de início para o Göztepe, da Turquia, que faz parte do mesmo grupo e que tinha urgência em um reforço para a posição. Por conta disso, o Southampton fez um esforço a mais para contar com o atleta o mais rápido possível.

Aos 22 anos, o atacante estava em sua quarta temporada com o time profissional do Tricolor Paulista. No total, ele marcou sete gols e distribuiu cinco assistências. Ele vinha recebendo elogios de Zubeldía, mesmo com as críticas vindas da torcida. Contudo, nunca conseguiu se firmar no elenco titular.

Além de Juan, Southampton quer Welington

Aliás, o Southampton também tenta a liberação do lateral-esquerdo Welington, que também assinou um pré-contrato com o clube inglês. Contudo, o São Paulo achou a oferta inicial muito baixa. Além disso, não tem a intenção de aceitar a saída do jogador neste momento, já que ele é titular absoluto e não tem um substituto imediato.

Assim como estava Juan, Welington se encontra nos últimos seis meses de vínculo com o São Paulo, o que permite que assinem esse tipo de acordo com outra equipe.

