Técnico do Bolívar ameniza resultado contra o Flamengo: ‘Nos deixa vivos’

Flavio Robatto, técnico do Bolívar - (crédito: JAVIER TORRES/AFP via Getty Images)

O segundo gol do Flamengo na vitória por 2 a 0, aos 44 da segunda etapa final, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar, no Maracanã, deu um alívio na torcida carioca. Dessa forma, o time aumentou o saldo para o jogo de volta. No entanto, segundo o técnico Flavio Robatto, foi um “golpe forte” para os bolivianos.

“Lamentavelmente o último gol foi um golpe forte porque acreditávamos que o jogo estava quase acabado e não criavam mais, só na bola parada”, lamentou o treinador após o jogo.

Apesar da derrota, o placar não foi algo que desanimou Robatto. Para ele, 2 a 0 mantém o Bolívar vivo para buscar a classificação no jogo de volta.

“Resultado eu o classifico como possível, que nos deixa vivos. Creio que a equipe fez uma partida muito boa, excelente do ponto de vista defensivo. Tivemos a possibilidade de empatar em três oportunidades, não aconteceu. Não classifico como catastrófico, e sim que podemos reverter”, afirmou.

Confronto de volta

As equipes voltam a se enfrentar na próxima semana, dessa vez na altitude de 3.600 de La Paz. Assim, o Flavio Robatto acredita em uma melhora da sua equipe jogando em casa e, mesmo enfrentando o ‘melhor time e técnico’, possa conseguir a classificação.

“Vai ser muito difícil, jogamos contra o melhor elenco e o melhor treinador da Copa, mas teremos a possibilidade em casa. A imagem que deixou o Bolívar hoje é muito boa para o futebol boliviano. (…) O que podemos prometer à torcida é o que mostrou hoje a equipe: a valentia para jogar contra o maior time do continente de igual para igual, respeitando eles, mas tentando ganhar sempre. Em casa creio que podemos mostrar muito mais. Tomara que possamos passar”, finalizou.

O Flamengo esperava uma vantagem maior no placar, o que não aconteceu. Porém, o Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença que consegue a classificação para as quartas de final da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.