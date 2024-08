Palmeiras inicia preparação para o duelo contra o São Paulo

Palmeiras iniciou, nesta sexta-feira (16), sua preparação para o clássico contra o São Paulo. As equipes se enfrentam no domingo (18), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Botafogo, o elenco se reapresentou na Academia de Futebol, e o técnico Abel Ferreira sinalizou um time misto para o Choque-Rei.

Os atletas que jogaram por mais de 45 minutos contra o Botafogo, pela Libertadores, na quarta-feira (14), seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Os demais fizeram dois trabalhos técnicos de posse de bola, passes e minijogos em campo reduzido. Já o atacante Dudu participou das atividades com os companheiros, mas depois fez um cronograma individualizado.

O jogo contra o São Paulo tem sua importância, já que as equipes estão empatadas na pontuação, mas o Verdão leva vantagem no saldo de gols. Assim, um triunfo contra um adversário direto coloca o Palmeiras de vez na briga pela liderança. Contudo, com o duelo contra o Botafogo, pela Libertadores, na próxima quarta-feira (21), Abel deve fazer mudanças.

Nomes como Naves, Fabinho, Rômulo e Luighi podem ganhar chances. Além disso, Estêvão, Felipe Anderson e Zé Rafael também podem receber minutos para recuperar o ritmo de jogo. Por fim, a única ausência é Murilo, que foi expulso contra o Flamengo e terá que cumprir suspensão.

Gustavo Gómez quer Palmeiras focado no clássico

Em entrevista para o site oficial do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gómez admitiu que o objetivo é a Libertadores, mas quer o Verdão atento no clássico. Além disso, aposta na força do Allianz Parque para somar mais três pontos.

“Estamos nos preparando para um jogo difícil. Sabemos que temos um elenco muito bom, um time muito bom também, e eu acho que nós, nos últimos anos, conseguimos superar muita coisa trabalhando. O professor está também trabalhando em cada detalhe porque acho que o jogo se define muito nos detalhes. O nosso time sempre mostrou isso, que acredita até o fim. Agora, no domingo, temos um jogo importante e temos que ganhar em casa, com a nossa torcida, para chegarmos bem para a partida da Libertadores, que também vai ser em casa e é muito importante para nós, para o Palmeiras e para a nossa torcida”, disse o zagueiro.

