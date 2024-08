Técnico faz gesto obsceno para torcida adversária após vaga na Liga Conferência

A Liga Conferência teve um episódio inusitado, na última quinta-feira (15). O Legia Varsóvia garantiu a classificação para o último playoff antes do início da fase de grupos depois de empate em 1 a 1 com o Brondby, da Dinamarca. Isso após uma vitória de virada por 4 a 3, no primeiro jogo. Assim, com o apito final, o técnico português do Legia, Gonçalo Feio, não conteve o ânimo e desrespeitou a torcida do oponente dinamarquês.

No caso, ele fez gestos obscenos com o dedo do meio, além de movimentos com a mão em que pedia para diminuir a arrogância. Assim como movimentos com os braços para formar uma banana.

Vale ressaltar que tanto quem estava presente nas torcidas como também as câmeras da transmissão flagraram o episódio. Posteriormente, a atitude ganhou repercussão nas redes sociais pelo caráter inusitado. Na sequência, em entrevista coletiva, o comandante não se desculpou pelos gestos. Na verdade, ele revelou que foi uma resposta ao adversário dinamarquês, pois teria sido desrespeitoso.

“Não vou me desculpar por existir. Se alguém tratar mal o Legia, arriscarei minha vida, e o clube foi maltratado e desrespeitado. Representar o Legia deveria significar defendê-lo até à morte. E eu farei isso”, apontou o treinador.

Treinador português estreia na Liga Conferência com o Legia

Assim, Gonçalo afirmou que iria defender o Legia Varsóvia até a morte, segundo publicação do portal polonês “Meczyji”. Na próxima etapa da Liga Conferência, o time da Polônia vai enfrentar o KF Drita, do Kosovo, também em dois duelos, que vão decidir quem avança para a fase de grupos. Importante destacar que o treinador assumiu o comando do time na reta final da última temporada. Dessa maneira, conseguiu manter a equipe na terceira colocação e garantiu a vaga para a Liga Conferência.

Goncalo Feio w stron? kibiców Brøndby tu? po meczu! ???? pic.twitter.com/5tHXkdsGTf — Meczyki.pl (@Meczykipl) August 15, 2024

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook