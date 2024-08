Porto domina o Santa Clara e assume a liderança do Português

Mesmo fora de casa, no Estádio São Miguel, o Porto teve uma vitória tranquila, por 2 a 0, sobre o Santa Clara pela 2ª rodada do Campeonato Português. Ivan Jaime e Galeno marcaram os gols do triunfo dos comandados do técnico Vitor Bruno. A equipe, assim, conquistou o segundo triunfo seguido e lidera a Liga com 6 pontos, enquanto os donos da casa estacionaram nos 3 pontos.

Na próxima rodada da Liga, o Santa Clara visita o Casa Pia, dia 24, às 11h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de Rio Maior, enquanto os Dragões recebem o Rio Ave, no mesmo dia, porém às 14h (de Brasília).

Visitantes na frente

Gol em verde e amarelo Em cima da linha Na melhor chance do Santa Clara no primeiro tempo, o arqueiro dos Dragões falhou, saiu mal na bola. Assim, no rebote, Safira finalizou em direção à meta de Diogo Costa, porém a defesa do Porto tirou em cima da linha e evitou o possível gol e segurou o resultado na primeira etapa. Entrada dura

Na volta do intervalo, os donos da casa tentaram descontar, mas não tiveram força para incomodar a baliza de Diogo Costa. Nesse sentido, a situação ficou ainda pior quando Adriano Firmino chegou atrasado e acertou a perna do adversário. O árbitro Fábio Veríssimo deu cartão amarelo, mas após consultar o VAR, efetuou a expulsão.

Mais uma alegria ???? Mais uma VITÓRIA ???? ?????CD Santa Clara 0-2 FC Porto

? 16′ Iván Jaime

? 25′ Galeno#CDSCFCP pic.twitter.com/CxibCEgnWk — FC Porto (@FCPorto) August 16, 2024

Controle da vantagem