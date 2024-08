Martinelli sofre edema ósseo, e Fluminense ‘ganha’ novo desfalque

O Fluminense tem mais um desfalque para o jogo deste sábado (17), quando enfrenta o Corinthians, no Maracanã. O volante Martinelli está com um edema ósseo no tornozelo direito e, assim, não vai a campo nesta 23ª rodada do Brasileirão.

A lesão foi sofrida durante o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Grêmio, na última terça (13), no Couto Pereira (derrota do Flu por 2 a 1). Não se sabe, porém, se ele voltará a tempo da volta, marcada para terça (20), no Maracanã. A informação é do jornalista Victor Lessa.

Dessa forma, Martinelli se junta a Ganso, Arias, Diogo Barbosa, Nonato, Marquinhos, Cano e Serna como desfalques para este próximo jogo. Mano Menezes também desfalcará o Flu, já que está suspenso pelo terceiro amarelo.

O Fluminense enfrenta o Corinthians neste sábado (17) a partir das 21h, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é de seis pontos, já que as equipes estão muito próximas na tabela. Enquanto o Fluminense é o 18º, com 20 pontos, o Corinthians é o 17º, com 21. Vale lembrar, no entanto, que o Tricolor possui um jogo a menos. Caso o Flu vença, pode sair da zona do rebaixamento, desde que o Vitória não derrote o Cruzeiro, em jogo que acontece na segunda-feira (19), no Barradão.

