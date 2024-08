Cruzeiro x Corinthians (Brasileirão feminino): onde assistir, escalações, arbitragem

Cruzeiro e Corinthians duelam neste sábado (17), às 11h, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Atualmente a Raposa está no quinto lugar na tabela de classificação e tenta se firmar no G-8 de forma antecipada. O Timão, por sua vez, é o líder da competição e ainda não perdeu, são 12 vitórias e um empate da equipe paulista.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV

Como chega o Cruzeiro

A Raposa está na quinta colocação com 21 pontos, mas ainda não está garantida nas quartas de final da competição. Afinal, o América-MG, primeiro time fora da zona de classificação, tem três pontos a menos e, com duas partidas para serem disputadas, pode ser ultrapassado na tabela. Assim, uma vitória diante do líder Corinthians não só dá ânimo para o restante do torneio, mas também ajuda a dar um passo gigantesco rumo ao mata-mata. O destaque fica por conta da atacante Byanca Brasil, com seis gols marcados.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, as Brabas vem fazendo uma grande campanha. Afinal, são doze vitórias e um único empate contra a vice-líder Ferroviária, em 13 jogos disputados. Já garantida nas quartas de final e com a liderança certa, o Timão joga agora para manter a invencibilidade na competição e seguir com um retrospecto para lá de histórico. O destaque da equipe fica por conta da atacante Victória Albuquerque, que tem oito gols no Brasileirão Feminino.

CRUZEIRO X CORINTHIANS

14ª rodada do Brasileirão Feminino-2024

Data e horário: 17/5/2024, 11h (de Brasília)

Local: Estádio Castor Cifuentes, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Taty Amaro; Limpia Fretes, Paloma Maciel, Vitória Calhau e Ana Clara; Camila Ambrózio, Rafa Andrade e Mari Pires; Byanca Brasil, Fabiola Sandoval e Vanessinha. Técnico: Jonas Urias.

CORINTHIANS: Kemelli; Isabela, Erika, Mariza e Yasmin; Yaya, Vic Albuquerque, Duda Smpaio e Gabi Portilho; Tamires e Milene. Técnico: Lucas Piccinato

Árbitro: Elizabete Esmeralda Cordeiro Dos Santos Gomes (CE)

Auxiliares: Suellen Das Gracas Goncalves Silva (MG) e Erica Mara Da Silva Lopes (MG)

