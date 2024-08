Benfica x Casa Pia: onde assistir e escalações

Derrotado pelo Famalicão por 2 a 0, fora de casa, pela estreia no Campeonato Português, o Benfica reencontra sua torcida por reabilitação nesta edição do torneio nacional. O Encarnado recebe, então, o Casa Pia, neste sábado (17), às 16h30(horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela segunda rodada do torneio. Aliás, a ESPN 4 (TV por assinatura) e o Disney + (streaming) transmitem a peleja.

Como chega o Benfica?

Sem alternativa, o técnico do Benfica, Roger Schmidt, vai colocar, portanto, o time no ataque.

“Ganhar o jogo e fazê-lo com bom futebol são os nossos objetivos. Se jogarmos bem, a probabilidade de vencermos é maior. Perder pontos, no Benfica, é sempre uma situação difícil, pois todos sabemos os nossos objetivos no campeonato. Temos de obter muitos pontos durante a temporada. Entretanto, já perdemos três. Temos a obrigação, sobretudo eu, de nos mantermos calmos”, enfatizou o técnico alemão.

O Benfica deve ir a campo com Trubin; Bah, Araujo, Morato, Carreras; Luis, Barreiro; Mario, Kokçu, Di Maria; Pavlidis.

Como chega o Pia?

O Casa Pia também perdeu na estreia. Em casa, caiu para o Boavista por 1 a 0. Assim, p técnico Alexandre Santana resumiu como sua equipe vai se comportar na Luz.

“Temos que aproveitar todos os erros do Benfica”, disse o técnico do Pia.

Santana deve escalar a seguinte formação: Batista; Goulart, Fonte, Zolotic; Geraldes, Segovia, Mukendi, Lelo; Fonzalez, Pablo, Moreira

Campeonato Português – Rodada 2

SEXTA (16)

Santa Clara x Porto

Gil Vicente x AVS – 16h15

SÁBADO (17)

Rio Ave x Farense – 11h30

Nacional x Sporting – 14h

Benfica x Casa Pia – 16h30

DOMINGO (18)

Moreirense x Arouca – 11h30

Guimarães x Estoril – 14h

Boavista x Braga – 16h30

SEGUNDA (19)

Estrela x Famalicão – 16h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.