Fabrício Bruno sobre negociação com clube francês: ‘Contra sonho ninguém discute’

Titular na vitória do Flamengo contra o Bolívar, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, Fabrício Bruno tem futuro incerto no clube. Afinal, o zagueiro tem conversas encaminhadas com o Rennes, da França, e pode deixar o Brasil em breve. Após o triunfo no Maracanã, ele falou sobre o tema.

“É difícil falar. Acho que eu trabalho muito no dia a dia, apesar de não ser unanimidade para alguns, mas sempre procuro entregar o melhor para esse clube, que eu tenho um carinho, um respeito e um amor muito grande. Saio de casa todo dia com bastante prazer de vir aqui entregar o resultado. Contra sonho ninguém discute. Cada um tem o seu sonho. Eu não sou diferente, sou um moleque sonhador que venho de uma família muito simples e procuro sempre fazer o melhor e proporcionar o melhor para eles”, iniciou Fabrício Bruno.

“Eu tive sim do West Ham e tenho do Rennes, não posso negar uma coisa que já se tornou pública, que todo mundo sabe. Mas eu sigo trabalhando, sigo me dedicando até o último dia que for aqui. Assim, se for uma coisa que seja boa para mim, para o Flamengo, que aconteça”, completou.

Entenda o cenário

Fabrício Bruno aceitou a oferta do Rennes, que ofereceu quatro anos de contrato. Após o acordo com o jogador, o clube francês terá que convencer a cúpula rubro-negra, que recusou a primeira oferta de 14 milhões de euros (R$ 85,7 milhões na cotação atual). A diretoria do Flamengo espera receber uma contraproposta, essa na casa dos 15 milhões de euros (R$ 91,8 milhões).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.