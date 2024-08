Série D: Brasiliense recebe Brasil de Pelotas-RS por vaga nas quartas

Uma eventual ida do Brasiliense às quartas da Série D será apenas a segunda do clube na história - (crédito: Alan Rones/@alanfotografia)

O Brasiliense se encontra a apenas um passo de voltar às quartas de final da Série D depois de dez anos. Às 15h30 deste domingo (18/8), o Jacaré recebe o Brasil de Pelotas-RS, no Estádio Serejão, em Taguatinga Norte, para defender uma larga vantagem conquistada no jogo de ida e confirmar a vaga. A partida terá a transmissão da TV Brasiliense, no YouTube.

No primeiro confronto, o time amarelo goleou por 4 x 1. Apesar de ter condições de conquistar a classificação mesmo caso seja derrotado por até dois gols de diferença, o representante candango no torneio deverá ir a campo com força máxima.

Afinal, uma eventual ida às quartas seria apenas a segunda da equipe na história, e uma boa caminhada no torneio nacional é a última chance de garantir um calendário cheio para o ano de 2025, com Copa do Brasil e Série D. Durante a disputa do Candangão 2024, o Brasiliense falhou na tentativa de chegar à decisão.

A goleada no jogo de ida marcou a terceira partida em que o Jacaré balançou as redes em quatro oportunidades. As outras duas ocorreram nos triunfos diante do Capital-TO, ainda na fase de grupos. A estatística premia o grande trunfo da equipe do DF na boa campanha nacional: o ataque.

Além de fechar a primeira fase com o quarto melhor ataque de toda a competição, com 27 gols em 14 jogos, seguiu registrando bons números nos três jogos eliminatórios seguintes. Nestes, marcou outros oito gols. Em média, o Jacaré estufa as redes adversárias 2,05 vezes por jogo disputado.

Não à toa, alguns dos atletas amarelos têm se destacado pelas bolas na rede. Com seis gols marcados, Tobinha é o artilheiro da equipe no torneio e briga para figurar entre os líderes do quesito na Série D. Thiaguinho, do Treze-PI, é o artilheiro com nove gols.

Gabriel Pedra, Joãozinho e Nenê Bonilha, com quatro cada, aparecem em seguida. Foram os três primeiros, aliás, os responsáveis por marcar três dos quatro gols diante do Brasil de Pelotas-RS, no último domingo (11/8), no Estádio Bento Freitas.

Ainda vale destacar que Romarinho, campeão candango com o Ceilândia e emprestado ao Manauara-AM, também está na briga, com oito bolas na rede.

Para o segundo jogo da eliminatória, o Brasiliense poderá perder por até dois gols de diferença para avançar. Em caso de empate no placar agregado, a decisão irá para os pênaltis, sem realização de prorrogação. Os ingressos poderão ser adquiridos na bilheteria da praça esportiva do Serejão, no dia do confronto. Para sentar na arquibancada, o valor é R$ 5,00. Para a cadeira, R$ 10,00.

