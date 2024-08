Fluminense x Bragantino (Brasileirão feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

O Brasileirão Feminino está de volta após a paralisação para a Olimpíada de Paris. E, neste sábado (17), o Fluminense recebe o Red Bull Bragantino, no Vale das Laranjeiras, em Xerém, pela 14ª e penúltima rodada.

A partida reedita, assim, a final da Série A2 de 2023, em que o Massa Bruta venceu por 4 a 0 no agregado e ficou com o inédito título. De toda forma, ambas as equipes subiram à elite e seguem vivos na briga por vaga às quartas do Brasileirão.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal GOAT, no YouTube.

Como chega o Fluminense

O Tricolor carioca não joga desde 17 de junho, quando venceu o América-MG por 1 a 0. Em 11º (são 16 clubes), o Flu tem 17 pontos, apenas um a menos que o Flamengo, oitavo colocado e primeiro dentro do G-8.

Lurdinha, artilheira do time na competição, comentou a preparação para a partida e projetou o futuro do Fluminense no Brasileirão.

“Estou muito feliz com o momento que estou vivendo, dou graças a Deus por poder ajudar o time fazendo gols. É muito gratificante para mim e vou continuar trabalhando para nos mantermos bem no campeonato. Durante esse período de paralisação, trabalhamos bastante e estamos treinando forte para estarmos preparadas para o confronto de amanhã. Esperamos fazer um bom jogo, dar continuidade ao bom momento e brigar pela classificação”, declarou a atacante.

Como chega o Red Bull Bragantino

Com 19 pontos, as Bragantinas ocupam a 7ª colocação na competição nacional, dentro da zona de classificação para as quartas de final. Após o período de pausa para a disputa da Olimpíada de Paris, o Red Bull Bragantino retornou às atividades com duas vitórias pelo Paulistão Feminino.

No último sábado (10), triunfo sobre o AD Taubaté, fora de casa, por 2 a 0 – gols de Catalina e Jane. Já na quarta-feira (14), em Santana de Parnaíba, goleada sobre o Marília por 4 a 0, com gols de Isa Fernandes, Letícia Pires, Géssica e Catalina.

Para este jogo contra o Flu, uma vitória pode garantir vaga às quartas.

FLUMINENSE x RED BULL BRAGANTINO

14ª rodada do Brasileirão Feminino-2024

Data e horário: sábado, 17/8/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias (RJ)

FLUMINENSE: Amanda; Karina, Gislaine, Bruna Cotrim e Débora Sorriso; Claudinha, Carol Chaves, Kamilla Sotero e Verônica Marques; Lurdinha e Carla Nunes. Técnico: Hoffman Túlio.

RED BULL BRAGANTINO: Alice Tosta; Tamires, Débora, Tayna e Isabela Fernandes; Lelê, Jane Tavares e Karol Bermúdez; Rhay Coutinho, Isabella Rangel e Letícia Pires. Técnico: Humberto Simão

Árbitro: Daniele Bulhosa Do Nascimento (AP)

Auxiliares: Jéssica Marciely Laurentino Brasil Guimarães (RJ) e Ana Vitória Trindade Ferreira (RJ)

