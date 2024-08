PSG goleia o Le Havre na abertura da temporada no Campeonato Francês

Asensio (esquerda) foi titular no PSG nesta sexta-feira - (crédito: Lou Benoist/AFP via Getty Images)

Atual campeão, o PSG começou com o pé direito a luta por mais um título do Campeonato Francês. No primeiro jogo da temporada 2024/25, a equipe de Paris fez 4 a 1 no Le Havre, fora de casa. Lee, Dembélé, Barcola e Kolo Muani marcaram os gols do triunfo, com Lloris descontando. Vale destacar que, até os 39 do segundo tempo, a partida estava empatada em 1 a 1. Foi o primeiro jogo do time sem Kyliam Mbappé, que deixou o clube rumo ao Real Madrid.

O PSG demonstrou toda sua força desde o início de jogo, com posse de bola e volume de jogo. Dito isto, o primeiro gol saiu com dois minutos. Gonçalo Ramos rolou para Lee fazer um bonito gol, de chapa, no canto do goleiro. O Le Havre sentiu o golpe e tinha dificuldades para sair para o jogo.

Aos 19, o técnico Luis Enrique teve que fazer uma mudança por ordem médica: Gonçalo Ramos deixou o campo lesionado dando lugar a Kolo Muani. Com pouco tempo em campo, o atacante francês teve a chance de dobrar o marcador, mas cabeceou na trave uma bola cara a cara com o goleiro. Em seguida, o Le Havre teve um gol anulado. Após cobrança de escanteio, Joujou marcou, mas Casimir atrapalhou Donnarumma no lance. No fim, Asensio e Mbaye perderam chances claras de aumentar o marcador.

Na volta do intervalo, o Le Havre mudou sua postura e viu o PSG mais recuado, já com a entrada de João Neves, que fazia sua estreia. Também aos dois minutos, LLoris aproveitou cobrança de falta e colocou no canto de Donnarumma. Em seguida, Casimir aproveitou bobeada de Zague e virou o marcador. Contudo, ele levou a bola com a mão e gol foi justamente anulado.

Três gols no fim decretam goleada do PSG

Com a igualdade no placar, Luis Enrique lançou titulares em campo. Dembélé, Marquinhos e Barcola foram a campo para sufocar a defesa do Le Havre. Assim, aumentou o poderio ofensivo e deu mais experiência ao time. E as mudanças surtiram efeito, principalmente com Dembélé, que era bastante acionado pela direita.

Dessa maneira, a pressão do PSG na reta final do jogo surtiu efeito – com o dedo de Luis Enrique. Em jogada pela esquerda, João Neves cruzou e Dembélé, como centroavante, fez o segundo, aos 40. E a porteira do Le Havre foi aberta definitivamente. Em seguida, Barcola fez grande jogada, tirou os marcadores e bateu colocado, fazendo o terceiro. Aos 45, Kolo Muani fez o quarto do Paris ao bater pênalti com perfeição.

Na próxima sexta-feira (23), o PSG faz o seu primeiro jogo no Campeonato Francês no Parque dos Príncipes contra o Montpellier, às 15h45 (de Brasília). Já o Le Havre volta a campo contra o Saint-Etienne, no sábado (24), às 16h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.