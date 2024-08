Com brilho de Thomas Müller, Bayern goleia e avança na Copa da Alemanha

Thomas Müller finaliza para fazer o primeiro gol do Bayern sobre o Ulm, pela Copa da Alemanha - (crédito: Foto: Divulgação/Bayern)

O Bayern de Munique não teve dificuldade em golear na sua estreia na Copa da Alemanha. Nesta sexta-feira (16/8), em duelo pela primeira fase da competição, os bávaros foram até Ulm e venceram o time da casa por 4 a 0, no Donaustadium. Os gols foram de Thomas Müller, duas vezes no primeiro tempo, e Koman e Kane na etapa final. Dessa forma carimbou vaga para a próxima fase da competição. Seu rival será conhecido através de sorteio. Este foi o primeiro jogo de competição do Bayern sob o comando de Vincent Kompany.

Este foi o jogo 708 de Thomas Müller com a camisa do Bayern. Assim, na próxima partida, empatará com o ex-goleiro Sepp Maier como o jogador que mais vestiu a camisa dos Bávaros. Aliás, Müller foi o cara. Afinal, além dos dois gols, colocou a bola na cabeça de Kane.

Bayern goleia com facilidade

O Ulm, time que está na zona de rebaixamento da Segundona alemã – começou assustando com duas finalizações perigosas nos primeiros minutos, animado a sua torcida. Mas o Bayern mostrou as suas garras e chegou ao 2 a 0 antes dos 15 minutos, duas vezes com Thomas Müller. Aos 11, concluiu jogada de Stanisic pela direita. Aos 13, recebeu de Gnabry, em nova jogada pela direita e fez o segundo gol.

Depois disso, mesmo finalizando pouco e jogando em ritmo de treino, o Bayern teve chances para ampliar. Mas isso só aconteceu na reta final. Aos 34 minutos, quando os estreantes Olise e João Palhinha já estavam em campo, Koman ampliou, concluindo ótimo cruzamento de Olise. Já nos acréscimos, Kane outro que entrara na etapa final e tinha feito um gol que a arbitragem anulou por falta, deixou o dele. Escorou sem marcação um cruzamento de Thomas Müller. Depois deste gol, não teve nem saída de bola.

