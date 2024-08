Santos x Botafogo (Brasileirão feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Botafogo se enfrentam neste domingo (18), às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Atualmente, o Peixe está em 13° na tabela. Na sequência, o Botafogo aparece em 14° lugar. Dessa forma, nenhuma das duas equipes tem chances de classificação para a próxima fase.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Canal GOAT (youtube) e TV Brasil (EBC).

Como chega o Santos

As Meninas da Vila não têm mais chances de classificação para a próxima fase. A equipe ocupa a 13° colocação na tabela, com 10 pontos. Assim, são três vitórias, um empate e nove derrotas em 13 partidas na competição.

Como chega o Botafogo

Por sua vez, as Gloriosas também não conseguem mais uma vaga na próxima fase da competição. O clube carioca está na 14 posição, ou seja, uma depois do time paulista, com os mesmos dez pontos. No entanto, o Alvinegro tem menos vitórias. Em 13 partidas, portanto, são duas vitórias, quatro empates e sete derrotas.

SANTOS X BOTAFOGO

14ª rodada do Brasileirão Feminino-2024

Data e horário: 18/5/2024, 11h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

SANTOS: Kelly Chiavaro; Dani Silva, Aldana Narváez, Cida e Lívia Claro; Erikinha, Vitória Kaissa e Laura Valverde; Sole Jaimes, Paola Santos e Thaisinha. Técnico: Gláucio Carvalho

BOTAFOGO: Michelle; Bruh, Karen Bender, Nalon e Chaiane; Vitorinha, Driely e Duda Basílio; Pâmela, Gabrielle Itacaré e Kélen Bender. Técnico: Léo Goulart.

Árbitro: Suanny Aires De Sousa (PA)

Auxiliares: Marcela De Almeida Silva (SP) e Viviane Pereira Lopes (SP)

