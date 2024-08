Kindermann x Flamengo (Brasileirão feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Kindermann e Flamengo se enfrentam neste sábado (17), às 11h (de Brasília), no Estádio Carlos Alberto Neves, em Caçador, Santa Catarina, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Atualmente, o Kindermann está em penúltimo na tabela e não tem mais chances de avançar para próxima fase. O Rubro-Negro, por sua vez, está em busca da classificação, na oitava posição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Canal GOAT (youtube) e TV Brasil (EBC).

Como chega o Kindermann

Com a segunda pior campanha entre os 16 clubes do campeonato, o Kindermann não tem mais chance de se classificar para a próxima fase. A equipe ocupa a penúltima colocação na tabela, com apenas seis pontos. São uma vitória, três empates e nove derrotas em 13 partidas na competição.

Como chega o Flamengo

Por outro lado, o Rubro-Negro está em busca de garantir a classificação para as quartas de final. O clube carioca está na oitava posição, ou seja, na última vaga da zona de classificação, com 18 pontos. Em 13 partidas, portanto, são cinco vitórias, três empates e cinco derrotas.

KINDERMANN X FLAMENGO

14ª rodada do Brasileirão Feminino-2024

Data e horário: 17/5/2024, 11h (de Brasília)

Local: Estádio Carlos Alberto Neves, em Caçador (SC)

KINDERMANN: Maike; Raquelzinha, Thaiane, Siméia e Júlia Cipriane; Kamilla, Bárbara, Ramona Martínez, Camila López e Lourdes González; Brendha. Técnico: Carine Bosetti

FLAMENGO: Karol Alves; Fabi Simões, Thais Regina, Núbia e Jussinara; Djeni, Duda Francelino e Gisseli; Gáucia, Cristiane e Naná . Técnico: Maurício Salgado.

Árbitro: Nanni Batalha (SP)

Auxiliares: Aline Risso (SC) e Tais Cristovao Da Silva (SC)

