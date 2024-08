RB Bragantino x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino e Fortaleza duelam neste sábado (17), às 18h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta é o 11° colocado, com 27 pontos e quer voltar a vencer para se aproximar do G6 e brigar por uma vaga na próxima Libertadores. Já o Leão do Pici soma 42 pontos e é o atual vice-líder da competição. Assim, mantém vivo o sonho de um título nacional histórico.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o RB Bragantino

O Massa Bruta tem muitos desfalques para o embate. Afinal, os goleiros Cleiton e Lucão, que não atuaram na partida contra o Corinthians, ainda não voltaram aos treinos. O primeiro teve um estiramento na coxa direita, enquanto o segundo teve uma lesão na coxa direita. Além disso , seguem no Departamento Médico o o volante Matheus Fernandes, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, o meia Eric Ramires e o zagueiro Pedro Henrique. Por fim, outros três jogadores terão que cumprir suspensão contra o Fortaleza: Nathan Mendes, Jadsom e Eduardo Sasha. Pensando na Sul-Americana, Pedro Caixinha não sabe se escalará força máxima ou se vai preservar seus titulares. Como chega o Fortaleza Juan Pablo Vojvoda também terá que decidir se poupará titulares ou não neste confronto contra o Red Bull Bragantino. Afina, o Leão do Pici tem um duelo decisivo contra o Rosário Central, pela Copa Sul-Americana. Contudo, quem está quase confirmado com ausência é Marinho, que sentiu ao comemorar gol na Argentina e pode ficar de fora para se recuperar de lesão. Além disso, o Leão do Pici também tem outras ausências já confirmadas de Tinga, Calebe e Lucero para este sábado, todos no departamento médico. RB BRAGANTINO X FORTALEZA

Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 17/8/2024, às 18h30 (de Brasília)

RB BRAGANTINO: Fabrício; Andrés Hurtado, Eduardo Santos, Douglas Mendes e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Henry Mosquera e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona (Titi) e Bruno Pacheco; Hércules e Lucas Sasha; Yago Pikachu, Pedro Augusto e Breno Lopes; Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Luanderson Lima Dos Santos (BA) e Thiago Rosa De Oliveira (RJ)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)

