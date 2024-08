Atlético x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e Cuiabá abrem a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, as equipes duelam, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Galo briga pela vitória para seguir na luta pelo G6, enquanto o Dourado quer encerrar a sequência negativa e iniciar recuperação para sair da zona de rebaixamento.

São sete partidas entre Atlético e Cuiabá na história, sendo que nenhuma terminou com derrota do time mineiro. O Galo venceu seis vezes e empatou uma. A equipe marcou 15 vezes diante do Dourado, que por sua vez só balançou as redes do rival em duas oportunidades.

Como chega o Atlético

O Atlético vem de um empate com o San Lorenzo pela Libertadores na terça-feira pela Copa Libertadores. Pelo Brasileirão, o time também ficou em igualadade em clássico com o Cruzeiro.

O Galo, inclusive, ainda terá dois desfalques no ataque para esta partida. O atacante Eduardo Vargas fez trabalho na fisioterapia, com uma parte de corrida em volta do campo. O chileno se recupera de dores no joelho direito. Além dele, Hulk segue na fisioterapia, em trabalho de recuperação da lesão na panturrilha direita.

A partida ainda pode render a “Lei do Ex”. Deyverson deixou o Cuiabá para assinar com o Atlético. Apresentado pelo Galo na última semana, ele já fez duas partidas pelo Alvinegro e ainda procura o primeiro gol.

Como chega o Cuiabá

O Dourado, aliás, não está em boa fase. A equipe de Petit, afinal, ocupa a 19ª posição e perdeu quatro partidas das últimas cinco que disputou.

A princípio o técnico português Petit possui força máxima para o duelo. Walter, Alan Empereur, Fernando Sobral, Derik e Guilherme Madruga estão pendurados. Apesar de ter negociado alguns jogadores, o clube, aliás, ainda não contratou nenhum reforço na atual janela de transferências.

ATLÉTICO X CUIABÁ

23ª rodada – Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 17/8/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Onde assistir: Premiere

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Vera e Arana; Paulinho e Bernard; Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

CUIABÁ: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Max, Clayson (André Luís), Derik Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.