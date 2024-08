Fluminense x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense e Corinthians estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro - (crédito: - Foto: Arte/Jogada10)

Em um confronto direto na briga contra o rebaixamento, Fluminense e Corinthians medem forças neste sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada. Enquanto o Tricolor vem de derrota para o Grêmio, fora de casa, na Libertadores, o Timão bateu o Red Bull Bragantino, no jogo de ida das oitavas da Sul-Americana.

Na classificação, a equipe carioca soma 20 pontos e vinha de quatro triunfos seguidos, porém perdeu para o Vasco na última rodada. Os comandados de Ramón Díaz, por sua vez, empataram no acréscimos com o Massa Bruta pelo Brasileirão, com gol de Talles Magno, e têm 21.

Onde assistir

O confronto deste sábado (17) terá a transmissão do canal SporTV e do Premiere (canais fechados).

Como chega o Fluminense

O Tricolor terá desfalques de peso para o confronto direto, no Maracanã. Entre eles, está a dupla Jhon Arias e Paulo Henrique Ganso, importantes na reação da equipe, que estão suspensos. Além disso, Mano Menezes também não estará à beira do campo, enquanto Diogo Barbosa operou o joelho direito e Martinelli está lesionado. Por outro lado, a equipe pode ter os retornos de Nonato, Cano, Kevin Serna e Marquinhos, que serão definidos na última atividade.

Como chega o Corinthians

O técnico Ramón Díaz não poderá contar com o volante Raniele, que teve um estiramento na panturrilha direita após exames de imagem realizados nesta quinta. Além disso, Alex Santana também está fora da partida no Rio de Janeiro. Dessa forma, o comandante também tem duas dúvidas importantes no setor ofensivo: Yuri Alberto e Romero, o que pode abrir espaço para que Talles Magno inicie entre os titulares.

Fluminense x Corinthians

23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 17/08/2024, às 21h (de Brasília)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Ignácio), Esquerdinha; André, Bernal, Alexsander e Lima; Keno e Kauã Elias. Técnico: Sidnei Lobo (auxiliar)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Ryan, Charles, Rodrigo Garro e Hugo; Talles Magno e Giovane (Pedro Raul). Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Bráulio Da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Rafael Da Silva Alves (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

