Escalação do Vasco: Vegetti é dúvida para duelo contra o Criciúma, pelo Brasileirão

O técnico Rafael Paiva ainda não contará com o atacante Vegetti para o duelo contra o Criciúma, no domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro. O jogador vem sentindo dores desde o clássico contra o Fluminense e não participou das atividades durante a semana.

Entretanto, a decisão final será tomada no sábado, quando a comissão técnica, em conjunto com o departamento médico e a vontade do atleta, decidirá se ele pode atuar. O Vasco, aliás, entende que Vegetti é um jogador que se doa muito nos jogos, provocando um desgaste natural. Caso seja poupado, ele terá 15 dias para recuperação, já que, no meio da semana, o time não jogará.

Todavia, Vegetti é considerado um “fominha” de forma positiva e provavelmente pedirá para atuar. Ele raramente fica ausente por ser poupado. Porém, caso isso aconteça, o provável é que Rayan ou GB atuem em seu lugar.

Veja a provável escalação do Vasco

Contudo, com ou sem Vegetti, a provável escalação do Gigante da Colina é a seguinte: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Maicon), Léo, Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet, David, Adson, Vegetti (GB ou Rayan).

Desse modo, em décimo lugar na Série A, somando 27 pontos, o Vasco sonha em fazer um campeonato mais tranquilo do que ocorreu em 2023, quando escapou do rebaixamento na última rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.