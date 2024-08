Após 48 dias, bola volta a rolar no Brasileirão: Real Brasília sonha com vaga

A campanha do Real Brasília até o momento conta com quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas, na 12ª posição - (crédito: Júlio César Silva/Real FC)

O Brasileirão Feminino retoma as atividades uma semana depois de uma importante conquista para o esporte no Brasil. Oito jogadoras voltam a atuar no principal torneio nacional, após o hiato de 48 dias, com um peso a mais: o da medalha prateada. A Seleção verde-amarela conquistou a prata olímpica nos Jogos de Paris-2024, no duelo contra os Estados Unidos, no sábado passado.

O retorno do Campeonato Brasileiro ocorre neste sábado (17/8), com a 14ª rodada. Isolado no topo da tabela, oito pontos à frente do vice-líder e sem nenhuma derrota na conta, o Corinthians é o time que mais faturou medalha com o triunfo brasileiro na Olimpíada. Tamires, Yasmin, Duda Sampaio, Yayá, a brasiliense Gabi Portilho e Jheniffer foram as seis representantes da equipe paulista em Paris.

As outras duas atletas que atuam no cenário nacional e vestiram a amarelinha são as goleiras Lorena, do Grêmio, e Tainá, do América-MG. A gremista foi peça essencial para levar a Seleção à final. Além de defender 80% das finalizações rivais, ainda impediu que duas cobranças de pênalti fossem convertidas em gols.

Único representante do Centro-Oeste no torneio, o Real Brasília terá uma missão árdua para tentar uma vaga no mata-mata. A equipe entrará em campo, nas duas últimas rodadas, em busca dos seis pontos. Mas o resultado brasiliense por si só não é suficiente, pois o time também depende de tropeços adversários. As Leoas precisam torcer contra o avanço na tabela de Flamengo, América-MG, Fluminense e Internacional.

A campanha do Real até o momento conta com quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas, na 12ª posição, quatro abaixo da faixa de classificação e apenas uma acima da zona de rebaixamento. O time ainda não conseguiu um triunfo fora de casa, mas no jogo anterior à paralisação deixou uma marca positiva, com 1 x 0 em cima do Flamengo. As Leoas não entram em campo desde 15 de julho e terão de recuperar o ritmo como visitantes, na partida contra o Grêmio. O duelo ocorre neste sábado (17/8), às 17h, no Estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul. O time gaúcho, na sexta colocação, está a uma vitória de ter a posição praticamente garantida na próxima fase.

A capitã das Leoas, Luciana, contou ao Correio que as rodadas finais são desafiadoras. "Temos sempre de estar preparadas para todos os tipos de situação. Sabemos da nossa qualidade e nos preparamos dia após dia para esse grande jogo", detalhou a zagueira. "Enquanto houver chance, vamos lutar", completou em relação ao sonho de chegar às quartas de final

O desafio extra será ter como adversária uma medalhista olímpica. A goleira gremista Lorena retorna da França com um acessório prateado pendurado no pescoço que pode complicar o triunfo brasiliense. Caso o tricolor gaúcho confirme o favoritismo, o Real se despede da chance de marcar presença no mata-mata.

14ª rodada

Sábado (17/8)



11h - Corinthians x Cruzeiro

15h - Avaí/Kindermann x Flamengo

15h - Fluminense x Bragantino

17h - Grêmio x Real Brasília

21h - Santos x Botafogo

Domingo (18/8)



11h - Palmeiras x Internacional

15h - América-MG x São Paulo

16h - Ferroviária x Atlético-MG



Candangão abre 2ª rodada

A segunda rodada do Campeonato Brasiliense Feminino começa com três pontos garantidos ao Minas, antes mesmo de a bola rolar, e estreia do quinto participante, pois apenas quatro das cinco equipes entram em campo a cada giro. O Botafogo-DF fará a primeira partida no torneio contra o Cresspom, neste domingo (18/8), às 10h, no Defelê. O Minas enfrentaria o Planaltina, que não teve jogadoras suficientes inscritas para realizar a partida. Foi concedida, então, uma vitória 3 x 0, por W.O.

