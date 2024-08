Cavani, do Boca Juniors, avalia superioridade no duelo contra o Cruzeiro

O atacante uruguaio Cavani decidiu o primeiro jogo entre Boca Juniors e Cruzeiro pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com isso, o time argentino chega ao Estádio do Mineirão com a vantagem do empate.

Cavani afirmou que o Boca merecia mais, já que foi superior ao Cruzeiro durante toda a partida. Além de marcar o gol, ele acertou uma bola na trave de Cássio.

Veja mais: Cruzeiro perde para o Boca Juniors e sai em desvantagem na Sul-Americana

“Dominamos totalmente o segundo tempo, merecíamos mais. Poderíamos ter feito mais gols. Os gols têm que ser feitos, não apenas merecidos”, comentou Cavani ao final do jogo.

Cruzeiro enfrentará o Vitória pelo Brasileirão

O jogo da volta está marcado para o dia 23. Antes disso, porém, o Cruzeiro enfrentará o Vitória no Barradão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no domingo.

“O segundo tempo na Bombonera é um exemplo a seguir para continuar trabalhando e melhorando. Ainda falta muito, mas, felizmente, conseguimos a vitória”, resumiu Cavani.

