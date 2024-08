Genoa x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Genoa e Inter de Milão vão fazer estreia pelo Campeonato Italiano. Neste sábado, as equipes duelam, às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Luigi Ferrari, pela primeira rodada da competição. A atual campeã entra em campo como grande favorita, enquanto o Rossoblu melhorar desempenho na disputa 2024/25.

A Inter, aliás, tem um retrospecto positivo em duelos contra o Genoa. Nos últimos cinco confrontos entre os times, o time de Milão, afinal, ganhou três vezes, empatou duas e não perdeu nenhuma. O último encontro, aliás, foi em fevereiro deste ano. Na ocasião, a Inter venceu, em casa, por 2 a 1.

Como chega o Genoa

O técnico Alberto Gilardino não terá problemas para escalar o time para estreia, visto que tem todos a disposição, o que é uma boa para iniciar a disputa pelo tão sonhado título.

O Genoa disputou cinco amistosos de pré-temporada antes da estreia. O time venceu quatro e perdeu somente um. A equipe contratou o atacante Vitinha, do Olympique de Marselha, o zagueiro De Winter, da Juventus, Thorsby, do Union Berlim, e o atacante Taremi, do Porto.

Como chega a Inter de Milão

A Internazionale, inclusive, retomou o posto de campeã italiana em 2023-24 com Simone Inzaghi. A confiança dada pela diretoria ao técnico após a final da Liga dos Campeões em 2023 fez toda a diferença e os frutos estão sendo colhidos. Agora, a equipe busca o bicampeonato da competição.

A Inter, aliás, também fez cinco jogos preparatórios para a Serie A 2024/25 e demais competições. O clube venceu dois (Pergolettese e Las Palmas), empatou duas vezes (Pisa e Chelsea) e perdeu uma (Al-Ittihad). Os nerazzuri, aliás, contrataram o meio-campo Frattesi, do Sassuolo, o goleiro Josep Martínez, do Genoa, o meio-campo Carlos Augusto, do Monza, e Arnautovic, do Bologna.

GENOA x INTER DE MILÃO

1ª rodada do Campeonato Italiano

Data-Hora: 17/8/2024, às 13h30 (de Brasília)

Local: Estádio Luigi Ferrari (Marassi), em Gênova (ITA)

Onde assistir: Disney+

GENOA: Pierluigi Gollini; Koni De Winter, Mattia Bani e Johan Vasquez; Stefano Sabelli, Morten Frendrup, Milan Badelj, Morten Thorsby e Aáron Martin; Junior Messias e Vitinha. Técnico: Alberto Gilardino.

INTERNAZIONALE: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicoló Barella, Hakan Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Árbitro: Ermanno Feliciani

Assistentes: Costanzo e Passeri

VAR: Di Paolo

