Milan x Torino: onde assistir, escalações e arbitragem

Milan e Torino duelam, neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio San Siro, pela 1ª rodada do Campeonato Italiano. O duelo marca o início da temporada 2024/2025 para ambas as equipes na principal competição do futebol italiano.

O Milan, aliás, é considerado favorito no confronto com o Torino, na estreia da competição. Isso porque, o clube rossonero, afinal, possui a vantagem de jogar ao lado da sua torcida, onde possui apenas uma derrota para o Torino, em 21 anos, com 14 vitórias e seis empates.

Como chega o Milan

O Milan, inclusive, vive um momento de adaptação. O clube, afinal, teve as saídas do atacante Olivier Giroud e do zagueiro Simon Kjaer, além da demissão do técnico Stefano Pioli ao término da temporada. O português Paulo Fonseca, aliás, assume o desafio de liderar a equipe nesta nova fase do Milan.

Substituindo Olivier Giroud, Álvaro Morata chega como a principal referência no ataque do Milan para a nova temporada. Além dele, Strahinja Pavlovic e Emerson Royal são novas peças no elenco de Milão.

Como chega o Torino

O técnico do Torino, Paolo Vanoli, não conta com Perr Schuurs, que continua fora devido à lesão no ligamento cruzado anterior. O recém-contratado Saul Coco, aliás, deve preencher a lacuna deixada pelo zagueiro Alessandro Buongiorno, que se transferiu para o Napoli. Além disso, Nikola Vlasic pode estar à disposição, após se recuperar da lesão que o tirou da Eurocopa.

MILAN x TORINO

1ª rodada do Campeonato Italiano

Data-Hora: 17/8/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)

Onde assistir: ESPN e Disney+

MILAN: Maignan; Davide Calabria, Tomori, Malick Thiaw e Theo Hernandez; Bennacer e Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leão; Álvaro Morata. Técnico: Paulo Fonseca.

TORINO: Milinkovic-Savic; Mergim Vojvoda, Saúl Coco e Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Ivan Ili? e Valentino Lazaro; Che Adams e Duván Zapata. Técnico: Paolo Vanoli.

Árbitro: Fabio Maresca

Auxiliares: Scatragli e Moro

VAR: Di Bello

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.