Nova Iguaçu x Inter de Limeira: vitória simples classifica time carioca; veja o mata a mata da Série D

Neste sábado (17), o Nova Iguaçu receberá a Inter de Limeira, para o segundo jogo das oitavas de final da Série D. O duelo será no estádio Laranjão, na Baixada Fluminense.

No primeiro jogo, houve empate por 0 a 0. Agora, uma vitória simples classifica o time carioca. Contudo, outra igualdade no placar levará a decisão para os pênaltis, enquanto uma vitória da Inter classificará a equipe paulista.

Todavia, outros jogos das oitavas de final também serão realizados neste sábado e domingo. Destaque para o confronto entre Brasiliense e Brasil de Pelotas. O time da capital venceu o jogo de ida por 4 a 1. E encaminhou a classificação.

Por outro lado, outro carioca na disputa é a Portuguesa, da Ilha do Governador, que enfrentará o Maringá, do Paraná. No jogo de ida, o time do Rio de Janeiro foi superado por 3 a 1.

Jogos das oitavas de final da Série D

Sábado (17)

Nova Iguaçu x Inter de Limeira – 15h

Porto Velho x Itabaiana – 16h30

Manuara x Retrô – 16H

Iguatu x Manaus – 18h

Domingo (18)

Brasilense x Brasil de Pelotas – 15h30

Treze x Altos – 16h

Anápolis x Cianorte – 16h30

Portuguesa RJ x Maringá PR – 18H30

