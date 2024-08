Tiquinho, do Botafogo, pode iniciar como titular após quase um mês

Depois da partida contra o Palmeiras pela Libertadores, o Botafogo foca no clássico com o Flamengo, neste domingo, pelo Brasileirão. E o atacante Tiquinho Soares pode voltar a ser titular após quase um mês por conta de por conta de lesão e opção do técnico Artur Jorge.

Tiquinho não começa como titular desde o dia 27 de julho, contra o Cruzeiro. Ele, aliás, entrou no decorrer da partida seguinte, contra o Bahia, e só retornou 15 dias depois. No período, o camisa 9 tratou de dores no joelho direito e ficou fora de três jogos, mas foi usado por Artur Jorge no segundo tempo contra o Palmeiras, na última quarta-feira.

Sem Tiquinho Soares, o Botafogo acumulou uma vitória e duas derrotas. A equipe carioca goleou o Atlético-GO, mas perdeu para Bahia e Juventude. Contra o Palmeiras na última quarta-feira, o Glorioso conquistou uma vantagem importante para o duelo da volta, no Allianz Parque.

Em função da proximidade da decisão contra o time paulista, o técnico Artur Jorge pode poupar alguns jogadores pelo desgaste físico. No entanto, terá baixas na defesa para fazer eventuais trocas: o zagueiro Lucas Halter e o lateral-esquerdo Marçal cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, Mateo Ponte continua sendo a única opção para a lateral direita.

O Botafogo tem 43 pontos e está em primeiro lugar, seguido pelo Fortaleza, que tem 42. O Flamengo chega na terceira posição, com 41.

