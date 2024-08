Alvo do Flamengo, Michael anuncia data de saída do Al-Hilal

O atacante Michael anunciou, por meio das suas redes sociais, que está de saída do Al-Hilal. Em seu Instagram, o jogador de 28 anos de idade colocou uma arte em seus stories chamando para a final da Supercopa Saudita, diante do Al-Nassr, com as palavras ‘Last Dance’ – Última Dança, em português, que indica ser a última partida do atleta.

Ainda não se sabe, porém, qual será o futuro do jogador, ex-Flamengo e Goiás. Recentemente, ele recebeu sondagem de alguns clubes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Corinthians, Grêmio e o próprio Rubro-Negro.

Michael, aliás, chegou ao Al Hilal em janeiro de 2022 e, de lá para cá, alternou momentos de titularidade e reserva da equipe. Ao todo, são 102 jogos disputados, com 20 gols marcados e 25 assistências registradas no período.

Michael no Flamengo?

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, admitiu a possibilidade da volta do atacante Michael, atualmente no Al Hilal. Em entrevista ao podcast “Mundo GV”, Landim, aliás, não foi direto, mas evitou descartar a possibilidade.

“A gente não pode falar número e não pode falar nome. Vamos dizer que há um alinhamento de pensamento entre torcedores e gestores do clube. É sempre uma possibilidade, saiu num momento que era importante na carreira dele. Pode acontecer. O Gerson saiu e voltou”, disse o mandatário.

Michael defendeu o Flamengo entre 2020 e 2021. Foram 105 jogos, 23 gols marcados e seis títulos conquistados: um Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois estaduais.

