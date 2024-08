São Paulo abre conversas para contratar lateral Mário Rui, do Napoli

O São Paulo negocia a contratação do lateral-esquerdo Mário Rui, do Napoli. O jogador português, de 33 anos, tem vínculo com o clube italiano até junho de 2026, mas por conta do pouco espaço na temporada passada, vê com bons olhos uma recolocação no mercado.

Desse modo, a diretoria do clube paulista entende que há chances reais de obter sucesso nas tratativas, embora adote cautela em suas ações pelo atleta europeu.

O Tricolor busca um lateral-esquerdo de peso no mercado, mesmo depois de as conversas por Alex Sandro não avançarem como se esperava. Assim, o clube se movimenta com afinco para suprir a futura saída de Welington, que assinou pré-contrato com o Southampton, da Inglaterra. A informação é do jornalista Gianluca Di Marzio.

Mário Rui entrou em sua oitava temporada defendendo as cores do Napoli. O jogador também acumula passagens por outros clubes italianos, como Roma e Empoli, bem como convocações para a seleção de Portugal.

