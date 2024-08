Vila Nova vence o Sport, quebra escrita de 20 anos e passa rival na tabela

O Vila Nova fez uma grande exibição e derrotou o Sport em seus domínios. O confronto ocorreu nesta sexta-feira (16), pela 21ª rodada da Série B. O time goiano, aliás, quebrou uma escrita de 20 anos sem derrotar o adversário e também vence após cinco rodadas.

Os gols da partida foram anotados por Rhuan Ferreira Ramos no primeiro tempo. Já na etapa final, Emerson Urso, que havia acabado de entrar, fez o segundo gol. Assim, o jogo terminou em 2 a 0.

A vitória coloca o Vila Nova em quinto lugar, com 33 pontos. Com isso, o time passa justamente o Sport na tabela; o time pernambucano vem em sexto lugar, com 32 pontos.

O próximo jogo do Vila Nova será contra o Operário, fora de casa, marcado para terça-feira (20). Por outro lado, o Leão da Ilha enfrentará o Coritiba na quinta-feira.

Jogos da 21ª rodada Série B

Quinta-feira (15)

Operário 1 x 2 Ituano

Sexta-feira (16)

Ponte Preta 1 x 1 Goiás

Vila Nova 2 x 0 Sport

Novorizotino 1 x 1 América MG

Sábado (17)

Chapecoense x Guarani – 15h30

Santos x Avaí – 16h

Ceará x Mirassol – 17h

Amazonas FC x CRB – 18h

Domingo (18)

Aparecidense-GO x Ypiranga-RS – 16h Botafogo SP x Paysandu – 18h30

