Inter avalia contratar Mazzuco para cargo de diretor executivo

Depois da demissão de Magrão, após a partida contra o Athletico, a direção do Internacional segue avaliando o mercado em busca de uma reposição. Um dos nomes para assumir como diretor executivo é André Mazzuco, que teve passagem recente pelo Botafogo e Athletico.

O último trabalho de Mazzuco foi no Athletico, onde permaneceu de março a julho deste ano, em substituição a Alexandre Mattos. Foram três contratações: Zé Vitor, Gabriel, do Inter, e Nikão. Ele viu o técnico Cuca pedir demissão e participou da contratação do técnico uruguaio Martín Varini.

O trabalho de maior projeção, no entanto, foi no Botafogo. No Rio de Janeiro, virou homem de confiança de John Textor, o dono da SAF do clube carioca. Entre fevereiro de 2022 e março de 2024, teve autonomia para escolher nomes do departamento de futebol, investir em estrutura, além de liderar a formação de um elenco baseado na força física e na intensidade.

André Mazzuco, aliás, assumiu seu primeiro cargo como diretor executivo no Bragantino. Depois, ainda passou por Paysandu, Paraná, Vasco da Gama, Cruzeiro e Santos, antes de chegar ao Botafogo e, posteriormente, assinar com o Athletico, de onde saiu em virtude da demissão do CEO do clube.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.