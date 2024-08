Choque-Rei marca duelo entre técnicos mais ‘explosivos’ do Brasileirão

Choque-Rei terá encontro de técnicos mais explosivos do Brasileiro - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras e Rubens Chiri / saopaulofc)

Palmeiras e São Paulo fazem o Choque-Rei neste domingo (18), às 16h, no Allianz Parque, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida coloca frente à frente dois rivais diretos pelo título nacional, mas também dois treinadores de temperamento explosivo. Afinal, Luis Zubeldía e Abel Ferreira são os técnicos que mais recebem cartões neste Campeonato Brasileiro.

A fama de Abel Ferreira já é conhecida no Brasil. O treinador coleciona cartões desde que chegou ao Brasil. Neste Brasileirão, o português já soma oito cartões amarelos e chega para o clássico pendurado. Ele já precisou cumprir suspensão em duas partidas nesta edição de campeonato. Contudo, ele não lidera o ranking de advertências.

Isso porque Luis Zubeldía chegou como um ”forte concorrente” para o posto de técnico mais explosivo. Afinal, treinador argentino já recebeu nada mais nada menos do que 11 cartões, sendo 10 amarelos e um vermelho. Ele já desfalcou o São Paulo em três rodadas neste Campeonato Brasileiro e chegará ao quarto justamente no Choque-Rei.

Zubeldía recebeu mais um cartão amarelo na última rodada contra o Atlético Goianiense, no Morumbis e não estará no banco de reservas do Allianz Parque. O auxiliar Maxi Cuberas deve ser o seu substituto.

Choque-Rei decisivo no Brasileirão

Apesar de não ficaram frente à frente no Allianz Parque, os treinadores terão um duelo tático dentro de campo. Palmeiras e São Paulo estão empatados com 38 pontos, mas o Verdão leva vantagem no saldo de gols. Uma vitória, para qualquer lado, significa se aproximar da liderança e afastar o rival na tabela.

