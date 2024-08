Números demonstram importância de Luiz Araújo ao Flamengo. Confira!

Autor do primeiro gol e da assistência para o segundo na vitória do Flamengo diante do Bolívar, Luiz Araújo recebeu o prêmio de melhor jogador da partida. A grande atuação contra o time boliviano, aliás, foi mais uma do atacante com a camisa rubro-negra na temporada. Desta forma, os números comprovam a importância dele para o Mais Querido. O J10 mostra para você.

Luiz Araújo é o substituto imediato de Cebolinha. Mas, com o companheiro fora da temporada por conta de lesão, o camisa 7 chamou a responsabilidade e vem dando conta do recado. Contra o Bolívar, além do gol e da assistência, ele deu seis passes decisivos, acertou quatro cruzamentos e, dos sete dribles que tentou, acertou seis. Além disso, ainda desarmou seis bolas.

Números do camisa 7 na temporada

Luiz Araújo disputou 44 jogos pelo Flamengo em 2024. Desses, foi titular em apenas 25. Ou seja, os números chamam ainda mais atenção. Segundo o site “Sofascore”, o atacante é o jogador rubro-negro com mais assistências (nove) e o que tem mais dribles certos (84). Assim, veja outras marcas!

1º em grandes chances criadas (16) e em cruzamentos certos (50)

1º em duelos ganhos (200) e em desarmes + interceptações (87)

2º em participações em gols (15)

2º em passes decisivos (64)

3º em gols marcados (6)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.