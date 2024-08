Athletico x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico e Juventude se enfrentam neste domingo (18), às 18h30min, na Ligga Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Oitavo na tabela com 29 pontos, o Furacão empatou em 2 a 2 com o Internacional em sua partida mais recente na competição. no fim de semana. No meio da semana, os gaúchos, diante do mesmo adversário, perderam por 2 a 1 e, dessa forma, estão 13º, com 25 pontos.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite ao vivo pelo sistema pay-per-view.

Como chega o Athletico

O Athletico-PR, em suma, concentra-se também na Copa Sul-Americana. Após vencer o Belgrano por 2 a 1 na quinta-feira, é esperado que o técnico Martín Varini poupe alguns jogadores que atuaram na competição internacional contra o Juventude, seguindo a estratégia adotada contra o Inter na última rodada.

Como chega o Juventude

O Juventude, em resumo, terá desfalques importantes. Lucas Barbosa está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra o Inter, enquanto Ewerthon e Gilberto, por fiim, enfrentam lesões. Ademais, João Lucas e Rodrigo Sam estão no departamento médico. Além disso, a participação de Jean Carlos no jogo ainda é incerta, apesar de ter treinado com o grupo na sexta-feira (16).

ATHLETICO X JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 23ª Rodada

Data e horário: 17/8/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Léo Link; Léo Godoy (Erick), Thiago Heleno, Gamarra, Fernando; Fernandinho, Christian, Zappeli; Canobbio, Di Yorio (Cuello) e Julimar (Mastriani). Técnico: Martín Varini

JUVENTUDE: Gabriel; Gabriel Inocêncio, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Oyama, Jadson e Nenê (Jean Carlos); Marcelinho, Erick Farias e Ronnie Carrillo. Técnico: Jair Ventura

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

