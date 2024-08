Com Salah inspirado, Liverpool estreia no Inglês com vitória

Mohamed Salah, agora de cabeça quase raspada, domina a bola e leva o Liverpool ao ataque diante do Ipswich - (crédito: Foto: Henry Nicholls/AFP via Getty Images)

Após primeiro tempo apático, dominado pelo rival, o Liverpool, fora de casa, acordou na etapa final e iniciou a sua campanha no Campeonato Inglês com vitória. Assim, marcou 2 a 0 sobre o Ipswich. O jogo deste sábado (17/8) foi no Portman Road, que recebeu grande público (capacidade de 30 mil) para esta volta do Ipswich à Premier League após 22 anos. Salah, para variar, foi o cara dos Reds. Afinal, o egípcio, de visual novo, deu o passe para o gol de Jota e fez o segundo gol do Liverpool.

Este foi o 35º jogo de Salah com a camisa do Liverpool (212 gols). Na segunda rodada, o time jogará em casa diante do Brentford, no domingo (25/8). Já o Ipswich jogará fora de casa contra o atual tetracampeão Manchester City, no sábado (24/8). Pedreira pouca é bobagem.

Salah faz a diferença em seu 35º jogo pelo Liverpool

O primeiro tempo surpreendeu pelo mau futebol do Liverpool. Afinal, apesar de criar uma boa oportunidade, viu o Ipswich quase marcar em duas oportunidades, numa delas com o goleiro brasileiro Alisson evitando o píor. Mas no segundo tempo, o Reds acordou e impôs seu futebol superior. Depois de quase marcar com Luis Díaz e Jota, fez 1 a 0 aos 13 minutos. Salah recebeu pela direita e tocou para o português mandar para a rede. Aos 19, Salah recebeu lançamento de Van Dijk, triangulou com Jota e bateu na saída do goleiro Walton.

O Ipswich – vice-campeão da Segundona na temporada passada – foi guerreiro, pois queria muito fazer um gol nesta sua volta à elite. Porém, parou na boa partida do goleiro Alisson. Já o Liverpool, sempre pela direita, chegava perto do gol de Walton, mas não ampliou a vantagem.

1ª rodada da Premier League 2024/25

Sexta-feira (16/8)

Manchester United 1×0 Fulham

Sábado (17/8)

Ipswich 0x2 Liverpool

Arsenal x Wolverhampton – 11h

verton x Brighton – 11h

Newcastle x Southampton – 11h

Nottingham Forest x Bournemouth – 11h

West Ham x Aston Villa – 13h30

Domingo (18/8)

Brentford x Crystal Palace – 10h

Chelsea x Manchester City – 12h30

Segunda-feira (19/8)

Leicester x Tottenham – 16h

*Horários de Brasília

