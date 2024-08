Clubes homenageiam Silvio Santos, que morreu aos 93 anos em São Paulo

Clubes de futebol homenageiam o apresentador Silvio Santos, que morreu neste domingo (17/8), aos 93 anos, em São Paulo.Nascido no Rio de Janeiro, em 12/12/1930, Senor Abravanel (seu nome verdadeiro) revelou, em 2019, que torcia pelo Fluminense. Foi durante uma participação do jogador Neymar no programa que ele conduzia no SBT. Assim, Silvio chegou a mencionar jogadores históricos do Tricolor Carioca. Mas ressaltou que já não acompanhava tanto o futebol como antigamente. Além disso, Silvio gostava do Santos, clube que fez história com Pelé.

Silvio estava internado no hospital Albert Einstein. As filhas seguem o trabalho em suas empresas, inclusive na televisão.

