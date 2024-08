Havertz e Saka marcam e Arsenal bate o freguês Wolverhampton

Saka, melhor jogador do Arsenal, celebra o seu gol, o segundo do time sobre o Wolves - (crédito: Foto: Adrian Dennis/AFP via Getty Images)

Diante de um de seus mais tradicionais fregueses, o Arsenal não vacilou em seu jogo de estreia na Premier League-2024/25. Neste sábado (17/8), em seus domínios, no Emirates Stadium, fez 2 a 0 no Wolverhampton. No primeiro tempo, Havertz, concluindo jogada de Saka, fez o primeiro gol. Na etapa final, Saka (após jogada de Havertz) ampliou.

Assim, o Arsenal manteve uma escrita. Afinal, em todos os últimos 35 confrontos entre as equipes, mesmo nas derrotas, fez pelo menos um gol (o último que passou em branco foi em 1978/79). Esta foi a sua 65ª vitória no confrontos (que ainda conta com 23 empates e 32 derrotas).

Legião Brasileira

No Arsenal, o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli começaram entre os titulares. Porém Gabriel Jesus esquentou o banco, entrando aos 40 da etapa final (levou um amarelo). Já o ítalo-brasileiro Jorginho ficou no banco. Contudo, não entrou. Pelo lado do Wolves, João Gomes iniciou no 11, como praxe. O atacante Matheus Cunha começou entre os reservas, mas entrou no segundo tempo.

Arsenal triunfa com gols de Havertz e Saka

O Arsenal mandou no primeiro tempo: 65% de posse e mais do que o triplo de finalizações (10 a 3). Assim, não foi supresa que fosse para o intervalo com a vantagem, graças ao gol de Havertz, aos 25, escoprando cruzamento de Saka pela direita. Aliás, placar magro, já que o Arsenal teve pelo menos outras duas oportunidades claras. Já o Wolves teve tudo para empatar na única vez que atacou com perigo, uma cabeçada do norueguês Larsen, mas que o goleiro Raya fez grande defesa.

Já na etapa final, o Arsenal voltou displicente, passando a levar sufoco, a ponto de a sensação estar muito mais próxima de um gol do Wolves do que os Gunners ampliando a vantagem. Porém, aos 29 minutos, a maior qualidade dos Gunners se fez notar. Havertz encontrou Saka pela direita. O principal jogador dos londrinos limpou a jogada e bateu fortemente na bola, fazendo o gol que definiu o placar no Emirates Stadium. Mas não sem levar sustos. Raya fez pelo menos duas grandes defesas antes do apito final, evitando que o seu time levasse gol.

Próximos jogos de Gunners e Wolves

Na segunda rodada, o Arsenal irá visitar o Aston Villa, no sábado (24/8). Já o Wolverhampton vai buscar a recuperação enfrentando, em seus domínios, o Chelsea (domingo, 25).

1ª rodada da Premier League 2024/25

Sexta-feira (16/8)

Manchester United 1×0 Fulham

Sábado (17/8)

Ipswich 0x2 Liverpool

Arsenal 2×0 Wolverhampton

Everton x Brighton

Newcastle x Southampton

Nottingham Forest x Bournemouth

West Ham x Aston Villa – 13h30

Domingo (18/8)

Brentford x Crystal Palace – 10h

Chelsea x Manchester City – 12h30

Segunda-feira (19/8)

Leicester x Tottenham – 16h

*Horários de Brasília

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.