Cruzeiro arrasa Corinthians no Brasileirão feminino: 7 a 2

Surpresa no Brasileirão feminino. Neste spábado (17/8), no Castor Cifuentes, em Nova Lima, pela penúltima rodada da fase de classificação, a primeira após os Jogos Olímpicos, as Brabas, base da Seleção Brasileira prata em Paris-2024 e que entraram com desfalques, levaram surra histórica do Cruzeiro: 7 a 2. Para se ter ideia da surpresa, o Corinthians estava invicto, com 12 vitórias e um empate. Além disso, levou, nestes 13 jogos, nove gols. Somente nesta partida viu o rival marcar sete vezes. Apesar da derrota, as corintianas lideram com 37 pontos e não perdem a ponta. Já o Cruzeiro vai aos 24 pontos, encaminhando bem a vaga nas quartas de final.

Os gols das Cabulosas foram, de Marília (três), Fabi Sandoval, Clarinha, Mariza (contra) e Vitória Calhau. Jaqueline e Erika fizeram para as Brabas.

Cinco gols no primeiro tempo

Apesar do placar dilatado, o Corinthians lamentou muito as muitas chances que teve durante o jogo, notadamente no primeiro tempo. Mas aí brilhou a goleira Tati, com grandes defesas. Nos primeiros 45 minutos, o Cruzeiro esteve sempre na frente. Marcou o primeiro com Marília, aos quatro minuitos, recebendo livre no meio da zaga. Mas Jaqueline empatou para as corintianas aos 11, num golaço. Só que na saída de bola, Sandoval recolou as cabulososas na frente aproveitando uma espirrada de bola. Pressionando o time da casa, Erika empatou mais uma vez, aos 16 pegando uma sobra de bola na trave. Contudo, Marília, aos 37 fez o terceiro gol do Cruzeiro.

Goleada do Cruzeiro em cima do Corinthians

Na volta do intervalo, o Corinthians viu Marília ampliar logo no primeiro ataque, aproveitando um passe errado de Mariza para a goleira para fazer seu hat trick. E as mineiras aproveitaram um branco das paulistas para fazer mais dois gols, aos 20 e 27, com Clarinha e Mariza, contra. No fim, Vitória Calhau fez mais um fechando em 7 a 2.

“Estou muito feliz em fazer um dos gols. Acho que nossa resiliência e pés nos chão vai fazer com que a gente vá longe na competição”, disse a cruzeirense Clarinha.

“Não fizemos nada. Tivemos várias chances e a goleira Tati fez grandes defesas. Já o Cruzeiro praticamente aproveitou todas as chances. Nosso mental estava ruim. Mas as cruzereireses mereceram a vitória”, disse a coritiana Vicky Albuquerque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.