Joelinton marca, e Newcastle estreia com vitória no Inglês

O Newcastle derrotou o Southampton por 1 a 0, neste sábado (17), na estreia das equipes no Campeonato Inglês de 2024/2025, a Premier Legue. O meia brasileiro Joelinton anotou o gol do jogo, aos 45 minutos do primeiro tempo, quando o pernambucano recebeu passe do sueco Alexander Isak e “só” empurrou para o fundo da rede.

Após a partida, inclusive, Joelinton falou sobre o desempenho do Newcastle e a importância da vitória logo na primeira rodada da competição. A equipe do brasileiro volta a campo no próximo domingo (25/8), quando visitará o Bournemouth. Já o Southampton recebe o Nottingham Forest na véspera.

“É sempre bom iniciar uma temporada com vitória, ainda mais na nossa casa, diante dos nossos torcedores. Fico feliz de poder ajudar com um gol, diante de um time que se mostrou bem qualificado, que nos impôs muita dificuldade. Temos que valorizar demais esse resultado. Espero que a gente possa ter uma caminhada de sucesso”, disse Joelinton.

Natural de Aliança (PE), Joelinton foi revelado pelo Sport, onde jogou entre 2014 e 2015. Ainda na Europa, o meia defendeu o Hoffenheim, da Alemanha, e o Rapid Viena, da Áustria. O atleta tem ainda passagens pela Seleção Brasileira, todas desde o ano passado.

Joelinton está no Newcastle desde 2019. Há quatro meses, ele renovou com os Magpies. Dessa forma, agora tem contrato válido até 2029.

