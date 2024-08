Santos x Avaí, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

O Santos recebe o Avaí neste sábado (17/8), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 21ª rodada da Série B do Brasileiro. O Peixe lidera a competição com 37 pontos, mas vê Novorizontino e Mirassol, próximos. Assim, não pode tropeçar. Já os catarinenses estão na 10ª posição, com 28 pontos, mas a cinco do G4 e precisa da vitória para se aproximar da zona que leva de volta a elite do futebol. Este jogo é dos melhores da Segundona e a Voz do Esporte não vai deixar de fazer a sua cobertura-raiz. Começa com um pré-jogo que te coloca por dentro de todas as inforçaões sobre as equipes. Marcus Cassino estará no comando e na narração.