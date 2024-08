Textor entre comprar o Everton ou tornar-se sócio majoritário do Crystal Palace

Proprietário da SAF do Botafogo, John Textor, avançou, nos últimos dias, para comprar o Everton (ING), segundo o site “FogãoNet”. No entanto, o empresário norte-americano pode retroceder. Afinal, além dos Toffees, ele tem, no horizonte, a possibilidade de tornar-se sócio majoritário do Crystal Palace, algo que sempre foi um desejo pessoal.

Hoje, a Eagle Holding, empresária do bilionário da ensolarada Flórida, tem 45% das ações do clube londrino. Assim, no Selhurst Park, o magnata ainda não é o mandachuva e não tem o poder das decisões que gostaria (leia mais detalhes abaixo).

Textor não pode ser dono de dois clubes da Premier League ao mesmo tempo. O norte-americano precisa, portanto, se decidir. Ampliar a sua parte no Crystal Palace ou avançar com a compra do Everton, possibilidade que ganhou força nos últimos dias.

Textor no Palace

Ao contrário do Botafogo, Textor não tem a palavra final no Palace e amarga, muitas vezes, o papel de “investidor passivo”, algo que, de acordo com o próprio norte-americano, o incomoda. As decisões do futebol ficam a cargo jude Steve Parish. Afinal, ele está no Selhurst Park desde 2010, conta com o respaldo dos conselheiros, livrou o clube da falência e implementou ao time uma filosofia de jogo.

As ações do Palace são divididas por: John Textor (45%), David Blitzer (18%), Josh Harris (18%), Steve Parish (10%), Robert Franco e outros investidores (9%). Além de sua participação no Palace, a Eagle Holding comanda, atualmente, Botafogo, Lyon (FRA) e o RWD Molenbeek (BEL), além do FC Florida, uma equipe de menor expressão nos Estados Unidos.

Montenegro adianta: ‘Soube que comprou o Everton’

Ex-presidente do Botafogo e nome influente na política do clube alvinegro, Carlos Augusto Montenegro afirmou, em entrevista ao “Canal do Manel”, que o John Textor concluiu a compra do Everton.

“Graças a Deus conseguimos um cara que se apaixonou pelo Botafogo. Eu soube hoje que ele (John Textor) comprou o Everton, na Inglaterra. Vamos ter uma rede bem potente, o Everton é um grande time lá na Inglaterra, rivaliza com Liverpool na cidade. É uma teia que vai nos ajudando a ter grandes jogadores”, disse o cartola, campeão brasileiro em 1995.

