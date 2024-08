Sporting atropela Nacional e vence por 6 a 1 no Português

Sporting aplica maior goleada do Campeonato Português 2024/25, até o momento - (crédito: Foto: Divulgação/Sporting)

O atual campeão Português deixou seu cartão de visitas, mais uma vez. Em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Português 2024/25, neste sábado (17), o Sporting atropelou o Nacional, fora de casa, e buscou os três pontos com uma sonora goleada por 6 a 1. Pedro Gonçalves, Francisco Trincão (2), Viktor Gyokeres (2) e Daniel Bragança balançaram a rede na goleada. Por outro lado, o Nacional anotou o de honra com Nigel Thomas.

O Sporting dominou completamente a segunda etapa e marcou quatro gols. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Rúben Amorim somou mais três pontos no Português e segue na liderança. Já o Nacional, segue com apenas um ponto na competição e aparece na 13ª posição.

LEIA MAIS: Atual campeã, Inter de Milão abre Italiano com tropeço

2ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (16/8)

Santa Clara 0x2 Porto

Gil Vicente 4×2 AVS SAD

Sábado (17/8)

Rio Ave 1×0 Farense

Nacional 1×6 Sporting

Benfica x Casa Pia – 16h30

Domingo (18/8)

Moreirense x Arouca – 11h30

Vitória de Guimarães x Estoril – 14h

Boavista x Braga – 16h30

Segunda-feira (19/8)

Estrela Amadora x Famalicão – 16h15

*Horários de Brasília

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.